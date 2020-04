Sú analýzy šírenia koronavírusu naozaj pravdivé alebo sa jedná len o poplašné správy? Prečo sme takí úspešní v boji s ochorením Covid - 19?

Dnes máme 4 týždne od potvrdenia prvého prípadu pacienta s koronavírusom. Na Slovensku sa postupne zavádzajú opatrenia, ktoré viac či menej pomáhajú v boji proti ochoreniu Covid - 19. Čo už dnes viem s určitosťou povedať je, že tie najjednoduchšie a v podstate aj najlacnejšie opatrenia sú úplne najlepšie a najefektívnejšie, dalo by sa povedať, že priam kľúčové, bez ktorých pomyselnú pyramídu opatrení nemá význam stavať.

Podľa môjho názoru je úplný základ nosenie rúšok. Preto som dnes naozaj hrdý na Slovákov, že v drvivej väčšine začali rúška nosiť aj bez nariadenia vlády a tá hŕstka ostatných sa pridala po oficiálnom nariadení vlády. Je naozaj obdivuhodné ako my, krajina skôr konzervatívne ladená, sme začali priam ihneď nosiť rúška a dnes je to úž úplná samozrejmosť. Je to až neuveriteľné a môjmu rozumu, ťažko vysvetliteľné, prečo ostatné - a hlavne západné krajiny - rúška povinne nezaviedli a stále nerešpektujú fakt, že inak boj s koronavírusom nikdy nevyhrajú.

V dnešnej dobe sa naozaj nedá vyhovárať, že sme o tom nevedeli a pod., veď sa stačí pozrieť na Čínu a Južnú Kóreu a je úplne jasné, že nosenie rúšok je to najhlavnejšie opatrenie. Nechcel by som zachádzať do politickej roviny ale fakt, že dnes svetu vládnu populisti, ktorí si ani na tlačovke nevedia dať rúško a vedcov absolútne ignorujú, určite zohráva nemalú úlohu.

Vrátil by som sa ale na Slovensko a to ku hrôzostrašným predpokladom šírenia vírusu na Slovensku. Aj tá najlepšia prognóza naháňa strach a musím povedať, že verejnosť desí a rozosieva strach - a to nie je tá najlepšia cesta. Dennodenne počujeme, že naše opatrenia sú ešte lepšie ako v Južnej Kórei, prečo teda aj naše prognózy nie sú ako v Južnej Kórei? Južná Kórea má 51 miliónov obyvateľov čo je približne 10 krát viac ako má Slovensko. Celkový počet nakazených sa u nich pohybuje okolo 11 tisíc prípadov. Čo je ale dôležité je povedať, že oni z pomyselného vrcholu zostupujú. Z 11 tisíc infikovaných pacientov je už 6500 uzdravených a aktívnych majú 3500 pacientov. To ukazuje, že ochorenie zvládajú na výbornú. Takže Južná Kórea má 10 krát viac obyvateľov, pričom hustota obyvateľstva je 5 krát vyššia ako na Slovensku a toho času eviduje 11 tisíc prípadov.

My, malé Slovensku, máme podľa analýzy dosiahnuť vrchol so 150 tisíc pacientmi. Podľa mňa tieto výpočty nebudú naplnené. Prečo by sme mali byť iní ako Južná Kórea? Tak dramatický rozdiel my nedáva zmysel. V porovnaní s našou analýzou budeme 100 krát horší ako Južná Kórea? Viem, že keď dvaja robia to isté tak to nemusí znamenať rovnaký výsledok ale 100 krát horší výsledok je veľmi nepravdepodobný.

Áno je pravda , že Južná Kórea testuje naozaj veľa. Dnes už ale aj Slovensko urobili takmer 1900 testov a pozitívnych sme mali iba 21 pacientov a to sú dnes 4 týždne od vypuknutia nákazy na Slovensku. Veľmi dôležitý je pomer pri testovaní, ktorý sa ale vôbec v mediach nespomína. Na Slovensku máme súhrnný pomer 1:28, to znamená že z 28 ľudí, ktorí sú podozriví je pozitívny iba 1 pacient, na porovnanie v Anglicku je to 1:4,5,.. a to je obrovský rozdiel! Rakúsko má pomer 1:8. Čo je pozitívne je fakt, že tento pomer sa u nás s narastajúcim počtom testovaných stále zlepšuje, dnešný pomer je dokonca 1:90, iba jeden testovaný človek z 90 potenciálne nakazených je pozitívny. Čím viac budeme testovať tým sa tento pomer bude prikláňať na našu stranu, to je jednoduchá matematika. Opakujem, v Anglicku je dnes pozitívny jeden z piatich testovaných u nás jeden z 90 testovaných.

Samozrejme veľa testovať je dôležité ale podľa môjho názoru je to len čerešnička na torte. Možno si poviete, že nám tu behá veľa ľudí, ktorí sú pozitívni a nemajú príznaky. Moja otázka znie: aká je šanca, že vás nakazí niekto kto nekašle, (tým pádom nerozosieva kvapôčkovú infekciu), nemá teplotu a ešte má aj naložené rúško. Myslím si že táto šanca sa rovná 0. Preto si myslím, že netreba robiť zbytočnú paniku. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom ako dlho vírus prežije napríklad na pohári, z ktorého pil bezpríznakový pacient, ale prečo by mal v dnešnej dobe piť niekto z rovnakého pohára fakt neviem... Samozrejme ak sa nebude cítiť dobre, pôjde na testy a bude zachytený.

Myslím si, že by sme sa mali chovať racionálne a nepodliehať panike, dodržovať opatrenia a ak niekto nedodržuje oparenia, musí byť riadne pokutovaný. Ak bude pokračovať takto nastavený trend tak naše zdravotníctvo určite epidémiu zvládne a postupne sa počet nakazených začne vyrovnávať počtu vyliečených pacientov, čo už očakávam v najbližších dňoch.

Podľa mojich skromných prepočtov by sme mohli mať na Slovensku na vrchole nákazy tak 2500 pozitívne testovaných ľudí pričom výraznú lekársku starostlivosť na ARO alebo JIS bude potrebovať na vrchole nákazy maximálne 100 ľudí. Možno sú to len moje dohady ale verím , že budú pravdivé a nové pľúcne ventilátory zostanú zabalené v krabiciach.

Prajem všetkým čitateľom pekný deň a prosím dôsledne dodržujte všetky nariadenia a noste rúška. Možno sa nám malému Slovensku opäť podarí ukázať celému svetu kto je tu doma.