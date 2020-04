Vrchol pandémie? Už o 2 týždne!!!?

Blíži sa Slovensko na vrchol pandémie Covid - 19? HOAX analýza analytikov? Ostanú nemocnice poloprázdne?

Práve v dnešných dňoch sa naši západní susedia začali preklápať z vrcholu pandémie. Nie sú v tom ale vôbec sami. Ruka v ruke putujú s Iránom a postupne sa pripája aj veľké Nemecko. Pýtate sa, ako je to možné? Veď predsa naši analytici hovorili niečo úplne iné? Áno, hovorili!!!! Poďme si to ale rozmeniť na drobné. Rakúsko dosiahlo vrchol 39 dní po vypuknutí ochorenia. Pri tak skorom nástupe vrcholu naši analytici predpokladali 30 percentné nakazenie populácie. Rakúsko má 8,8 mil. obyvateľov. Tým pádom by mali mať 2,6 mil. infikovaných pacientov. A majú? 13 tisíc prípadov. Nemecko má 83 mil. obyvateľov a nakazených má 115 tisíc. Pomer k počtu obyvateľov majú obidve krajiny približne rovnaký. Náš inštitút sa pomýlil o 99,5 %. To je teda celkom dosť. A to ešte zďaleka nie je všetko.

Krásne farebné grafy ukázali, že krajiny, ktoré stavili na takzvaný Taliansky model by mali dosiahnuť vrchol epidémie skôr ako ostatné bojazlivejšie krajiny. Opäť omyl. Kráľom Talianskeho modelu je samozrejme Taliansko, to mu nemôže nikto odoprieť. Za povšimnutie ale určite stojí jeho dvorná kamarátka Veľká Británia, ktorá tvrdo bojovala za kolektívnu imunitu. (Len tak okrajovo, Covid-19 nie je ochorenie typu ovčích kiahní, skúšať kolektívnu imunitu pri potrebe nakaziť 80 percent populácie je naozaj odvážne. Pri skolabovanom zdravotníckom systéme môže mortalita naberať desivé hodnoty). V oboch týchto krajinách vypuklo ochorenie skôr ako v Rakúsku. Taliansko sa po vrchole ešte len načahuje, no Veľká Británia potrebuje ešte poriadne dlhú palicu aby zapálila lampášik na vrchole. Tým sa ukazuje, že krajiny ktoré zaviedli ráznejšie opatrenia dosahujú vrchol skôr, ako ostatné menej rázne krajiny. Tieto fakty jasne ukazujú, že Slovensko by sa malo uberať podobnou cestou ako Rakúsko. Postupne sa budú viac a viac kontrolne testovať prvotne pozitívni bezpríznakoví pacienti. Tým sa vyrovná počet nakazených a novo pribudnutých pacientov. Dosiahneme vytúžený vrchol. Podľa môjho názoru môžeme vrchol dosiahnuť o 10 až 14 dní. Koncom Apríla už pôjdeme z kopca. Teda nie koncom Júna ako sa u nás analyzovalo. Verím že aj tento odhad bol a bude chybný.

Bude to mať ale veľa pozitív. Na Slovensku budeme mať napríklad červené nemocnice. Je ale otázne či budú naozaj robiť to čo majú a či sa budú mať o koho starať. Ale to sme si už na Slovensku zvykli. Veľmi často má inštitúcia svoj názov, z ktorého jej logicky plynie úloha, robí však niečo úplne iné. Ja si napríklad myslím, že prídavné meno krízový v sebe zahŕňa aj slovíčko urgentný, naliehavý, dôležitý. Na Slovensku máme 5 týždňov od prvého pozitívne testovaného pacienta. Za túto dobu sa nám stále nepodarilo urobiť červené nemocnice, zriadiť odberové stanice či vybaviť našich prestarnutých špecialistov respirátormi. Preto sa pýtam: aké ,,krízové,, opatrenia by sme urobili pri výbuchu elektrárne alebo teroristickom útoku? Mal by to na starosti permanentný krízový štáb alebo len krízový štáb? Dnes potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu 5 pacientov, vzhľadom na fakt, že ich máme približne 500 sme na tom kapacitne, aspoň čo sa týka ventilátorov veľmi dobre. Ak niekde na svete ochorieť na Covid- 19 tak určite na Slovensku.

Prečo to ale všetko píšem? Ja píšem iba obyčajný blog. Dávam si pri tom ale pozor na to čo píšem a čo tvrdím. Dnes žijeme v dobe HOAXOV a obyčajný človek má veľký problém dešifrovať pravdivé informácie. Preto je neprípustné ak z najvyšších miest dostávame informácie, ktoré sú od pravdy na míle vzdialené. V tomto prípade je to presne 99,5%. Ľudia sa boja čo budú robiť, či budú mať ešte robotu, či budú v obchodoch potraviny. Je to zbytočné rozosievanie strachu.

Ľudia nebojte sa. Všetko to zvládneme. Možno sa budeme musieť trochu uskromniť ale konečne nájdeme čas aby sme sa zhlboka nadýchli. Ak budeme poctivo nosiť rúška a dodržiavať odporúčania určite vyhráme aj tento boj. Držím nám všetkým palce.