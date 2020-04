Matovičov sen o koronavíruse

Žiaden extrém nie je dobrý!! Zatajujú odborníci hodnotu RO pre Slovensko? Chýba mi vyjadrenie Profesora Krčméryho.

,,Koľko je dnes nakazených? Už to vypuklo? Pôjdu deti do školy až budúci rok?´´ Toto je len málo z otázok, ktoré dennodenne počuť z okien slovenských domácností. Sme svedkami tlačových konferencií, ktoré prehlbujú negatívne emócie. Slzy pána premiéra v spojitosti s výrokmi ministra zdravotníctva nenechajú ľahostajnú žiadnu slovenskú dušu.,, O 110 dní to vypukne.´´ Vyjadruje sa pán minister. O pár kilometrov na západ od nášho hlavného mesta majú ale úplne odlišnú situáciu. Sú tak blízko a predsa tak ďaleko. Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín včera vyhlásila že im výrazne klesá reprodukčný faktor vírusu, ktorý sa označuje skratkou R0. R0 vyjadruje koľko ľudí je schopný nakaziť infikovaný jedinec. Rakúsko udáva, že hodnota R0 im klesla pod 1. To znamená len jediné. Pri dodržaní súčasných opatrení u nich vírus postupne vymrie. Je zaujímavé, že u nich vírus vymiera a u nás dosiahne vrchol za 110 dní. Veď naša vláda sa chváli, že máme jedny z najlepších opatrení na svete. Opatrenia, ktoré výrazne znižujú hodnotu R0. Len pre porovnanie Wu-Chan dosiahol po zavedení veľmi prísnych opatrení hodnotu 0,33. Prečo sa naši odborníci nevyjadria aká je hodnota R0 pre Slovensko. Máme iba dve úmrtia, 5 pacientov potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu a popritom málo nakazených. Pomer pozitívnych výsledkov k počtu otestovaných včera dosiahol rekordnú hranicu. Z 167 potenciálne nakazených jedincov, ktorým bol urobení test je pozitívny iba jeden. Žiaden ojedinelý úkaz. Opakuje sa to skoro každý deň. Pomer sa výrazne zhoršuje iba po príchode zahraničných Slovákov. Aj to na hodnotu 1:20. Čo by za to dali iné krajiny. Rakúsko má pomer 1:10, Francúzsko dokonca 1:3. Viete si predstaviť, že dnes by u nás bolo 720 pozitívnych pacientov? No myslím si, že už by sme nemali len permanentný krízový štáb ale aj permanentnú tlačovku. Hrozba blackoutu by sa veľmi rýchlo stala realitou. Keď som pri tom blackoute, opäť mi nesedí analýza pána premiéra a jeho odborníkov. Takže, keď sme urobili opatrenia, bude ochorenie prebiehať pomaly a dlho a ak urobíme ešte väčšie opatrenie a vypneme celú krajinu tak za tri týždne tu už koronavírus nebude. Počkajte, to predsa nesedí. No čo už.

Podľa môjho skromného názoru vyplýva, že aj Slovensko musí mať R0 pod 1 a to už pár dní a možno aj trochu dlhšie. Rozloženie vekovej skupiny nakazených pacientov ukazuje, že pod 40 rokov máme nakazených 500 ľudí. Logicky sa mi natíska otázka, prečo máme zatiaľ tak málo vyliečených pacientov. V nemocnici je hospitalizovaných iba 150 ľudí, ostatní majú ľahký priebeh. Ochorenie u nás beží už päť týždňov. Je vysoko pravdepodobné, že keby sme dnes kontrolne otestovali pacientov prvotne pozitívnych počet aktívnych prípadov by aj u nás začal klesať. Zatiaľ ale vyliečených ľudí aspoň podľa štatistík nemáme. Pán premiér a minister si ale naďalej žijú svoj sen o koronavíruse. Naďalej reorganizujú nemocnice a pripravujú sa na obrovskú pandémiu. Treba však povedať, že oni svoju robotu majú a tak rýchlo ju nestratia. Nemajú sa kde ponáhľať. Väčšina Slovákov si ale taká istá nie je. Myšlienka živnostníkov a drobných podnikateľov na 5 mesačnú robotnú diétu je desivá. Ja viem, povedať, že sa človek míli je naozaj ťažké ale nebolo by rozumnejšie povedať, že epidémiu dostávame pod kontrolu a pri dodržaní opatrení to zvládneme. Áno, je možné, že rúška budeme musieť nosiť ešte celý rok a hraničná nútená karanténa bude ešte dlho pokračovať. Je to ale určite lepšie ako strašiť ľudí. Buď je celý svet iný ako my a pre nás zákony prírody neplatia, alebo si premiér začal snívať sen a nechce sa z neho zobudiť. Popravde, to sa občas stane každému z nás. Ja len dúfam, že si pán Matovič zachová rozumný odstup a nebudeme z koronavírusu robiť fetiš ako povedal pán Sulík. To je naozaj posledné čo teraz potrebujeme. Treba mať zdravý rozum tak ako vo všetkom. Ako hovorí moja mamina, žiaden extrém nie je dobrý.

PS: Rád by som si vypočul nové názory Profesora Krčméryho, v poslednej dobe ho žiaľ nejako stiahli z obrazovky. Možno preto, že mal od začiatku iný názor ako slovenský analytici.