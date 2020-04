Inštitút zdravotnej politiky si robí z ľudí srandu!!!

- Je tretia prognóza už konečne reálna ? - Hrubá chyba už o dva dni !!! - Na čo nám je takýto inštitút ? - Môžeme IZP veriť ?

2 týždne dozadu som publikoval blog v ktorom som tvrdil, že vrchol epidémie bude práve v dnešných dňoch. Bolo to v čase, keď minister zdravotníctva a inštitút zdravotnej politiky v médiách vyhlasovali, že vrchol epidémie bude o 110 dní a musíme pretransformovať nemocnice tak, aby sme mali k dispozícií aspoň 1000 ventilátorov. Je možné, že vrchol tu máme už dnes. V našom prípade je vrchol ale umelo ovplyvnený rozdielom v počte testovaných dnes a 4 týždne dozadu.

Včera IZP zverejnil svoju tretiu prognózu, ktorá sa už konečne začína ako tak podobať realite. Na tretíkrát sa to podarilo. Z 500 tisíc nakazených na vrchole, cez 150 tisíc, až po 5 tisíc nakazených v tretej prognóze. Chvalabohu sa zdá, že všetko dopadne dobre, a takýto 99 percentný postupný rozdiel nenapáchal škody. Otázka znie: čo keby bola situácia a predpovede opačné? Čo keby IZP predpokladal, že dnes tu budeme mať 1000 nakazených a tiež by sa pomýlil o 99 percent? Realita by znamenala 100 tisíc nakazených ľudí a kolaps slovenského zdravotníctva. Aj vtedy by boli všetci analytici takí spokojní a vysmiati? Treba si uvedomiť, že je to úplne rovnaká chyba. Keď robíte predpoveď počasia je úplne jedno či bude pršať alebo svietiť slnko. Meteorológ má predpovedať počasie, či bude pre nás dobré alebo zlé.

Čo ma ale včera pri prezeraní novej prognózy zarazilo je fakt, že prognóza bola zverejnená 24.4.2020 ( v deň keď sme mali 1360 nakazených) a už 26.4.2020 čiže o dva dni by sme mali mať nakazených 2300 ľudí. Keď som to videl nevedel som, či si niekto robí srandu, alebo to fakt myslia vážne. To je dosť výrazný nárast. Nepovedal pán premiér, že ak bude viac ako 150 nových prípadov denne tak sa budú opatrenia vracať? No neviem, čo si teraz má myslieť. Každopádne máme čo robiť, aby sme za dva dni dosiahli 1000 nových prípadov. Áno, môžu argumentovať, že prognózu robili už viac dní dopredu. Uverejnili ju ale včera, a včera bola tá prognóza chybná a nerealistická. Koľko ľudí pracuje na takejto prognóze? To ju nevedia ani trochu upraviť pred zverejnením? Je to neskutočné!!!!

Ako by dopadli kráľovskí radcovia, ktorí by kráľovi radili vo vojne a pomýlili by sa o 99 percent? Myslím si, že odpoveď poznáte. Buď si IZP robí z ľudí dobrý deň alebo si myslí, že sme už úplne blbí. Oboje nie je moc chvályhodné. Bude možné v budúcnosti brať prognózy od IZP vážne?

Týmto blogom nespochybňujem opatrenia vlády SR a správanie ľudí na Slovensku. Dnes môže byť Slovensko hrdé a celá Európa si môže brať príklad.