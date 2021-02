Pacienti s Covid – 19 prichádzajú na vyšetrenie neskoro

Treba zradiť mobilné vyšetrovacie stanice Vyšetrenie cez telefón je nepostačujúce! Kúpa pulzného oxymetra sa oplatí.

Ako lekár pracujúci na Covid oddelení sa každodenne stretával s ľuďmi, ktorí prichádzajú na vyšetrenie veľmi neskoro, v medicínsky zanedbanom a nepodchytenom stave. Vzhľadom na výskyt nových mutácií koronavírusu sa veková hranica s ťažkým postihnutím pľúc posúva výrazne nižšie. Mladší pacienti sú schopní v domácom prostredí zvládať oveľa viac a práve tu vzniká problém. V čase keď to už doma nezvládajú, je už veľmi neskoro. Pacient je privezený na oddelenie a má okysličovanie krvi na úrovni len okolo 50 percent . Pacient si ani nestihne vyhriať posteľ a už musí byť preložený na ARO aby mu s dýchaním pomohli prístroje.

Preto je namieste otázka, prečo pacient nebol podchytený skôr?

Pozrime sa ako momentálne funguje náš ,,Covid systém,, . Pacient ide na mobilné odberné miesto a zistí, že je Covid pozitívny. Má nariadenú 14 dňovú domácu karanténu. Po 5 dňoch sa pacient začína cítiť zle, je unavený, kašle, má teploty. Zavolá svojmu obvodnému lekárovi a ten mu možno predpíše lieky. Stav sa naďalej zhoršuje a preto pacient opäť volá obvodnému lekárovi, že mu je už veľmi zle. Ten mu odporučí aby si zavolal RZP. Pacient je následne privezený do nemocnice a náš kolotoč sa uzatvára.

V celom tomto systéme je úplne choré to ako môže lekár robiť vyšetrenie, prípadne ordinovať liečbu po telefóne, keď nemá ani základné medicínske údaje o pacientovi (saturáciu kyslíkom, CRP...). ,,Samozrejme, že sa máš zle, veď máš Covid´´ ,, ty si mladý čo sa bojíš´´ ,,každý deň mi tu volá 20 takých ako si ty´´. Aj toto sú možné odpovede v telefóne. V žiadnom prípade nechcem útočiť na obvodných lekárov ale nie ich chybou sú nútení robiť diagnostiku a nasadiť liečbu bez základného vyšetrenia.

Z mojej ,,Covid praxe,, vidím, že najdôležitejší údaj je okysličovanie (saturácia) krvi. Toto vyšetrenie je veľmi jednoduché a lacné. Stačí zobrať pulzný oxymeter nasadiť ho na prst a za pár sekúnd vidíte hodnotu okysličenia krvi. Nepotrebujem ani robiť RTG a CT vyšetrenie aby mi bolo jasné, že ak má pacient okysličenie 60% jeho pľúca budú postihnuté ťažkým zápalom pľúc.

Preto vidím riešenie v zriadení mobilných vyšetrovacích staníc, kde by Covid pozitívni pacienti mohli prísť a bola by im zmeraná saturácia (okysličenie krvi) a prípadne odobraté CRP z prsta. Niečo podobné ako sú teraz mobilné odberové miesta. Následne by podľa postupu bol pacient odporučení do telefonickej starostlivosti obvodného lekára prípadne ak by bolo okysličenie nedostatočné odoslaný na urgentný príjem, kde by prebehla ďalšia diagnostika. Náklady na takéto vyšetrenia sú minimálne a je schopný ich vykonávať jeden zdravotnícky pracovník. Takýto postup by nám vedel spektrum pacientov posunúť . Tí s miernejším priebehom by boli liečení doma, namiesto o 5 dní neskôr v nemocnici a ťažšie stavy by sa dostali do nemocnice včas, nie až v čase keď potrebujú ventiláciu a ich šanca na prežitie sa výrazne znižuje. Nie je predsa normálne aby posádky RZP a RLP, chodili celé dni po domoch a vyšetrovali pacientov pozitívnych na koronavírus. Vždy je najdôležitejšia skorá prevencia a tú momentálne nemáme žiadnu a v podstate čakáme kým pacient potrebuje ventiláciu. Vtedy je už ale neskoro.

Myslím si, že môj nápad ostane iba v mojej hlave a na tomto blogu. Ak máte v rodine pozitívnych ľudí, investujte pár eur do pulzného oxymetra. Určite sa vám to oplatí aj do budúcna. Za pár sekúnd budete vidieť ako na tom ste a či sa máte strachovať prípadne vyhľadať lekársku pomoc.