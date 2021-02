Sulík stratil súdnosť.

Sulík chce byť ministrom zdravotníctva. Čo by povedal keby to bolo opačne? Asi by si mal pán minister hospodárstva trošku odpočinúť.

Pôvodne som nechcel písať o politikoch. Po dnešnom vyjadrení pána Sulíka som ale musel napísať pár riadkov. Ako prvé by som chcel poznamenať, že v mojom živote som v parlamentných voľbách volil štyri krát a z toho tri krát som volil stranu SaS. Takže nie som žiadny antisulíkovec. Následne som ale počul vyjadrenie pána Sulíka o tom, ako by mohol byť minister zdravotníctva. Mám pocit, že pán minister hospodárstva stratil schopnosť zhodnotiť svoje schopnosti a taktiež úctu k odbornosti. Predstavte si, že je hospodárska kríza, ekonomika padá nadol (inak to sa aj deje) a za pánom Sulíkom príde minister zdravotníctva a povie mu, že nech odstúpi a o tom ako sa budú investovať peniaze, aký priemysel sa bude dotovať bude rozhodovať on. Človek ktorý o hospodárstve nevie vôbec nič. Myslím si, že pán Sulík by ho veľmi rýchlo poslal preč. Alebo tak ako to pán Sulík často hovorí, že o opatreniach musia rozhodovať aj ekonómovia atď. Keby bola hospodárska kríza a musia sa zatvoriť veľké podniky, myslíte si, že by si pán Sulík zavolal ministra zdravotníctva na rokovanie. Veď predsa ak budú zamestnanci inak vysoko stratového podniku prepustení zhorší to ich fyzické a aj psychické zdravie. Pán Sulík verím, že ste len prepracovaný a keď si trošku odpočiniete (napríklad v Dubaji), všetko sa vám to v hlavičke utrasie.