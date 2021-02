V úmrtnosti na Covid – 19 nie sme majstri sveta!

Sme naozaj najhorší v úmrtnosti na svete ? Opäť vytrhnuté informácie z kontextu. Britská mutácia na Slovensku objavila veľmi úrodnú a neobsadenú zem.

V médiách v poslednom období rezonuje informácia, že sme najhorší v úmrtnosti na ochorenie Covid – 19 na svete. Politici, hlavne opoziční (ale nie iba oni..) to často zneužívajú na politické účely. Priznám sa, že pár dní som to neriešil ale keď sa to opakovalo, rozhodol som sa, že sa na to bližšie pozriem. Myslím si, že koronavírus tu nemáme jeden deň, ani jeden mesiac, ale už celý rok, takže to, ako krajiny zvládajú pandémiu, treba hodnotiť pohľadom na celý rok a nie iba na krátke obdobie ako je 7-dňový priemer úmrtnosti. Môj prvý pohľad smeroval na počet úmrtí na jeden milión obyvateľov za celé obdobie koronavírusu. V Európe sa momentálne držíme (ak nerátam malinké štáty) na 18. priečke. Najhoršie je na tom Belgicko. Ak sa pozrieme na krajiny V4 tak najhoršie je na tom Česko na 2. mieste, nasleduje Maďarsko na 9. mieste a Poľsko na 21. mieste.

Následne som sa pozrel na 7-dňový kĺzavý priemer úmrtnosti, v ktorom sme momentálne naozaj najhorší na svete. Pozrel som si ale štatistiky jednotlivých štátov Európy a ukázalo sa, že ostatné krajiny síce majú teraz lepšie hodnoty ako my, ich vrcholy však boli horšie ako je náš momentálny ,,víťazný stav“. Takže sme síce ,,majstri sveta“ ale konkurenciu moc veľkú nemáme, a náš výkon je taktiež iba priemerný. Na jeden milión obyvateľov bol náš najhorší výsledok 18,14. Česko malo hodnotu 20,65, Maďarsko 18,43 a Poľsko 13,38. Také Slovinsko sa zastavilo až na hodnote 25,23 a Belgicko na hodnote 24,65. Naša dnešná hodnota je 16,11.

Ak si teda pozriem všetky tieto výsledky tak vidím, že z krajín V4 a vlastne aj z celej Európy nie sme na tom vôbec najhoršie. V náš neprospech zahral jeden zásadný fakt. V čase keď iné štáty dosahovali vrcholy premorenosti boli agresívnejšie mutácie ešte len v zárodku. Populácia si vytvorila prirodzenú imunitu, ktorú podporovalo a podporuje očkovanie. Tento istý efekt možno sledovať aj v okresoch na severe Slovenska, ktoré majú svoje vrcholy už za sebou. Ak ma pamäť neklame tak v novembri hlásila nemocnica Čadca hospitalizovaných cez 100 pacientov. Toľko donedávna nehlásila ani naša najkomplexnejšia nemocnica v Banskej Bystrici. Žiaľ Britská mutácia na Slovensku objavila veľmi úrodnú a neobsadenú zem. Lockdown bez očkovania nám stačiť nebude.

Verím našim odborníkom, že niečo vymyslia a spolu túto situáciu zvládneme s čo najmenším počtom úmrtí.